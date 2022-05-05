Западные страны начинают воспитывать у своего населения ненависть ко всему, что так или иначе связано с РФ. Более того, они пытаются выставить Россию виновницей Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальной доске ветеранов МИД РФ.

«Вы видите, какая пропагандистская война развязана против Российской Федерации, против нашего народа, против любого русского, который оказался в той или иной европейской, западной или другой стране. И конечно же, в этом проявлении откровенного расизма это очередная форма, по сути дела, дискриминации, которая сейчас доводится до абсурда, доводится до такой степени, когда уже на личностном уровне начинают воспитывать ненависть ко всему, что связано так или иначе с Российской Федерацией. Вы это сами видите», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава дипведомства отметил, что в настоящее время на Западе пытаются обелить нацизм и представить Россию главным виновником Второй мировой войны. «Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории, тем более что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано. Пытаются уже не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления уже в современной Европе», — подчеркнул министр.

По его словам, это, в частности, происходит в Прибалтике и Украине, причем при полном попустительстве коллективного Запада.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянским СМИ сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. На это обратили внимание израильские СМИ. «Тот факт, что Зеленский еврей, не отрицает нацистские элементы в Украине. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь», приводит слова Лаврова израильский 7-й канал. Еще он сказал, что сами евреи называют некоторых евреев главными антисемитами.