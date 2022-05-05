Левон Тер-Петросян: «Капитулировал не Пашинян, а Армения»

«Кто бы ни был на месте Пашиняна - Роберт Кочарян, Серж Саргсян или, скажем, Ишхан Сагателян, они послушно приняли бы решение, которое будет навязано Армении». Об этом в своей статье, опубликованной на сайте ilur.am заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Нет необходимости доказывать, что политика отказа от компромиссов и сохранения статус-кво привела к национальной катастрофе, и после катастрофы это признают даже некоторые из бывших сторонников этой политики.

Однако, вместе с тем, чтобы оправдать себя, многие пытаются доказать, что то же самое произошло бы, если бы они избрали путь компромисса. Это не что иное, как жалкая попытка самооправдания, абсолютно бездоказательная, ибо история не любит сослагательного наклонения.

История фиксирует то, что уже сделано. Поэтому, сколько бы ни пытались оправдать свои антинациональные действия противники компромиссного решения карабахского конфликта (государственные деятели, партийные деятели, представители интеллигенции), рано или поздно они предстанут перед судом истории, которого еще никто не избежал. Именно осознание такой судьбы до сих пор принуждает их всячески оправдывать свое катастрофогенное поведение, которое, к сожалению, усугубляет нынешний кризис в Армении», - отметил первый президент Армении.

Левон Тер-Петросян подчеркнул, что непонятно, какова главная цель сегодняшней оппозиции. «С легкой руки Сержа Саргсяна Никол Пашинян получил ярлык «капитулянта», который, может, и точный, но наполовину. «На самом деле капитулировал не Пашинян, а Армения. Пашинян всего лишь подписал заявление о капитуляции Армении. Поэтому, кто бы ни был на месте Пашиняна - Роберт Кочарян, Серж Саргсян или, скажем, Ишхан Сагателян, они послушно приняли бы решение, которое будет навязано Армении», - отметил Тер-Петросян.

По мнению экс-президента, соответственно проблема не зависит от личности лидера Армении. «Если эта простая истина не будет понята, а внутриполитические потрясения нашей страны продолжатся, то навязываемые нам решения будут гораздо более болезненными, вне зависимости от того, Пашинян или кто-то другой подпишет итоговый документ», - подчеркнул он.

Экс-президент отметил, что если представители интеллигенции действительно хотят заниматься патриотической деятельностью, «пусть они заставят Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна сесть за один стол и найти выход из внутриполитического кризиса».