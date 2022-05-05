Кремль о проведении парада в Мариуполе

Парад Победы на 9 мая невозможно провести в Мариуполе в этом году, но "время придет, и там будет широкое празднование", сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, направят ли делегацию России на празднование Дня Победы в Мариуполь и проведут ли там Парад Победы.

"Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно. Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование. Я не могу сказать, со стороны военных есть ли какие-то планы, но мой коллега (первый замглавы администрации президента России Сергей) Кириенко там был, и он отвечал на эти вопросы", - цитирует Пескова РИА Новости.