Россия поделится «вечным огнем» с Азербайджаном
Частицы «вечного огня», взятые у Могилы неизвестного солдата в Москве, самолетами доставят в Азербайджан, Армению, Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».
Отмечается, что целью проекта является увековечивание исторической памяти, объединение поколений и донесение частицы огня максимальному количеству ветеранов.
Как отмечается, частицы «вечного огня» огня перевезут в специальных лампах конструкции типа «Дэви». В авиакомпании заверили, что это полностью безопасно. Баку и Нур-Султан получат частицы «вечного огня» уже в пятницу, 6 мая, Ташкенту и Еревану они достанутся днем позже.