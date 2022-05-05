На Первом Шушинском международном кулинарном фестивале, который станет праздником изысканных блюд, будут еще раз продемонстрированы древность, красота этого города, гостеприимство азербайджанского народа.

В Шуше проходит Первый международный кулинарный фестиваль. В культурной столице Азербайджана при организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму собрались кулинары из разных стран мира.

В международном кулинарном фестивале, который продлится до 8 мая, помимо Азербайджана, участвуют кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии, которые ознакомят гостей города с блюдами национальной кухни своих стран. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах профессиональных поваров и узнать тонкости приготовления блюд.

На кулинарном фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана - Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Нахчыванский, Карабахский, Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский.

В мероприятии также принимают участие международные эксперты в области питания и кулинарные блогеры из Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Израиля, Канады, Кореи, Казахстана, Узбекистана, России, Турции и других стран.

На фестивале функционируют и зоны для дегустации вин, сыров и другой продукции.

Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности различных стран. Согласно этой концепции, установленные на фестивале павильоны созданы с учетом архитектурных особенностей, присущих странам, которые они представляют. Каждый павильон будет приветствовать гостей национальной музыкой, будут звучать отрывки из известных произведений.

Гостям будет представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств. В павильонах, установленных в зонах отдыха и развлечений, будут организованы спектакли, концерты и выставки.

В рамках фестиваля также будут представлены образцы народных ремесел Азербайджана.

В дни мероприятия творческий коллектив ОАО "Азерхалча" проводит различные интерактивные презентации традиций национального ковроткачества.

Здесь демонстрируется процесс изготовления ковра, в интерактивном театральном представлении показывается каждый этап его создания. Гостям демонстрируются процессы стрижки овец и очистки шерсти, изготовления нити и ее окрашивания натуральными красками, изготовления станков, натягивания нитей основы, изготовления ворсовых и безворсовых ковров, разрезания ковров, сцена сбора приданого.

На фестивале также представлены кулинарные издания Фонда Гейдара Алиева.

В рамках фестиваля в Шуше с участием азербайджанских художников и скульпторов пройдет пленэр "Шуша. Весенняя легенда". Художественные произведения, созданные на лоне природы, будут отражать нынешнее положение, чудесную природу этого города, который много лет был под оккупацией.