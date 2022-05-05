Первый международный кулинарный фестиваль в Шуше фото, видео
В Шуше проходит Первый международный кулинарный фестиваль. В культурной столице Азербайджана при организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму собрались кулинары из разных стран мира.
На Первом Шушинском международном кулинарном фестивале, который станет праздником изысканных блюд, будут еще раз продемонстрированы древность, красота этого города, гостеприимство азербайджанского народа.
В международном кулинарном фестивале, который продлится до 8 мая, помимо Азербайджана, участвуют кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии, которые ознакомят гостей города с блюдами национальной кухни своих стран. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах профессиональных поваров и узнать тонкости приготовления блюд.
На кулинарном фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана - Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Нахчыванский, Карабахский, Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский.
В мероприятии также принимают участие международные эксперты в области питания и кулинарные блогеры из Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Израиля, Канады, Кореи, Казахстана, Узбекистана, России, Турции и других стран.
На фестивале функционируют и зоны для дегустации вин, сыров и другой продукции.
Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности различных стран. Согласно этой концепции, установленные на фестивале павильоны созданы с учетом архитектурных особенностей, присущих странам, которые они представляют. Каждый павильон будет приветствовать гостей национальной музыкой, будут звучать отрывки из известных произведений.
Гостям будет представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств. В павильонах, установленных в зонах отдыха и развлечений, будут организованы спектакли, концерты и выставки.
В рамках фестиваля также будут представлены образцы народных ремесел Азербайджана.
В дни мероприятия творческий коллектив ОАО "Азерхалча" проводит различные интерактивные презентации традиций национального ковроткачества.
Здесь демонстрируется процесс изготовления ковра, в интерактивном театральном представлении показывается каждый этап его создания. Гостям демонстрируются процессы стрижки овец и очистки шерсти, изготовления нити и ее окрашивания натуральными красками, изготовления станков, натягивания нитей основы, изготовления ворсовых и безворсовых ковров, разрезания ковров, сцена сбора приданого.
На фестивале также представлены кулинарные издания Фонда Гейдара Алиева.
В рамках фестиваля в Шуше с участием азербайджанских художников и скульпторов пройдет пленэр "Шуша. Весенняя легенда". Художественные произведения, созданные на лоне природы, будут отражать нынешнее положение, чудесную природу этого города, который много лет был под оккупацией.