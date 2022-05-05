В Москве заявили об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши

Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины - это факт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я бы не стал бы комментировать заявления президента Беларуси. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы – это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты", - цитирует Пескова РИА Новости.