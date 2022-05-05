Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился в столице Болгарии Софии с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в рамках Южного газового коридора.

Министр энергетики, обратив внимание на важность таких крупных инфраструктурных проектов, как Южный газовый коридор, в обеспечении регионального и глобального энергоснабжения, выразил готовность нашей страны и впредь продолжать усилия в этом направлении. Говоря о необходимых шагах для расширения Южного газового коридора, министр отметил вклад азербайджанского природного газа в процесс диверсификации и энергетического перехода в ближайшие десятилетия.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, говоря о реализации проекта греко-болгарского интерконнектора (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию и подключение к трубопроводу TAP, отметил, что предпринимаются необходимые шаги для того, чтобы трубопровод был готов к коммерческой эксплуатации.