Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не началась третья мировая
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться, чтобы не случилось новой мировой войны, передает РИА Новости.
«Мы должны просить, чтобы Господь милость свою явил над страной нашей, оградил ее от врагов внешних и внутренних. Сегодня время особой консолидации всего нашего народа. Мы должны быть все вместе, мы должны сознавать, что теперь проходим через тяжелый, опасный и в какой-то момент судьбоносный период нашей истории», - подчеркнул он.