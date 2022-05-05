Боррель рассказал, как Евросоюз примет решение по эмбарго на российскую нефть

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, выступая на конференции в Флоренции, что созовет Совет Евросоюза по иностранным делам на следующей неделе, если постпреды европейских стран не согласуют ввод эмбарго на нефть из России, передает "Прайм".

Он отметил, что "постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, но если этого не произойдет, то на следующей неделе после Дня Европы он будет должен созвать встречу глав МИД Еврооюза, "чтобы выложить на стол то, что происходит".

Боррель считает необходимым решение вопроса по эмбарго на российскую нефть передать главам МИД, пишет Financial Times. "Боррель добавил, что послы стран-членов ЕС в Брюсселе должны будут за выходные достичь соглашения, но если тупиковая ситуация сохранится, он (Боррель) предложит передать этот вопрос министрам иностранных дел (стран) ЕС", — говорится в сообщении газеты.