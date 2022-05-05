В Азербайджане проходит кампания по профилактике неинфекционных заболеваний

15:23

Сегодня в Центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения состоялась пресс-конференция, приуроченная к 17 мая - Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, и посвященная информационно-просветительской кампании по профилактике неинфекционных заболеваний в Азербайджане. В пресс-службе Минздрава заявили, что основная цель кампании - помочь людям вести более здоровый образ жизни, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Выступая на мероприятии, заместитель директора ЦОЗР Рахиб Мамедов подчеркнул, что Министерство здравоохранения и специалисты общественного здравоохранения на регулярной основе проводят информационно-просветительскую работу среди населения. Было доведено до внимания, что информационно-просветительские кампании направлены на то, чтобы стимулировать граждан более ответственно относиться к своему здоровью и располагать необходимой информацией для его сохранения и укрепления.