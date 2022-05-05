В Азербайджане проходит кампания по профилактике неинфекционных заболеваний
Сегодня в Центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения состоялась пресс-конференция, приуроченная к 17 мая - Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, и посвященная информационно-просветительской кампании по профилактике неинфекционных заболеваний в Азербайджане.
В пресс-службе Минздрава заявили, что основная цель кампании - помочь людям вести более здоровый образ жизни, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.
Выступая на мероприятии, заместитель директора ЦОЗР Рахиб Мамедов подчеркнул, что Министерство здравоохранения и специалисты общественного здравоохранения на регулярной основе проводят информационно-просветительскую работу среди населения. Было доведено до внимания, что информационно-просветительские кампании направлены на то, чтобы стимулировать граждан более ответственно относиться к своему здоровью и располагать необходимой информацией для его сохранения и укрепления.
В своих выступлениях заведующий отделом политики здравоохранения и планирования ЦОЗР Набиль Сеидов, председатель Азербайджанского общества кардиологов Узеир Рагимов и другие отметили, что неинфекционные заболевания - одна из наиболее актуальных проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71 процент всех случаев смерти. Основные причины, которые провоцируют развитие неинфекционных заболеваний – это курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и отсутствие физической активности.
В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы представителей СМИ, розданы подготовленные ЦОЗР информационно-обучающие материалы по профилактике неинфекционных заболеваний.