Песков прокомментировал новость о неинформировании российской элиты о начале войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста Bellingcat Христо Грозева, сказал, что информацию «надо фильтровать», добавив, что к информации о «военной операции» имеет доступ «весьма и весьма ограниченный круг».

Напомним, что ранее Грозев заявил, что ближнее окружение президента России Владимира Путина не знало о готовящейся войне с Украиной.

«Как вы понимаете, естественно, информация о «специальной военной операции» не может широко распространяться накануне начала этой «операции». Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика», - цитирует Пескова «Ъ».