Страны НАТО соберутся, чтобы обсудить Украину

Сообщается, что встреча пройдет в Брюсселе, на нее также приглашены представители Финляндии и Швеции. В повестке, помимо Украины, значится обсуждение долгосрочного усиления НАТО у восточных границ, подготовка к саммиту в Мадриде.

Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая, обсудят войну в Украине, предстоящий саммит в Мадриде, говорится в распространенном заявлении альянса.

"Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр проведет заседание, в котором примут участие начальники штабов обороны стран-членов альянса", - указывается в документе. Отмечается, что "генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к первой части встречи для обсуждения геостратегического контекста и подготовки к саммиту в Мадриде, который пройдет в июне 2022".

Согласно документу, вторая часть встречи будет посвящена войне в Украине. "Начальники штабов обороны Финляндии, Швеции и Украины присоединятся к дискуссии", - подчеркивается в заявлении.