Пять пакетов санкций Запада не смогли остановить военную машину президента РФ Владимира Путина, однако ожидаемое нефтяное эмбарго России, похоже, способно нанести ей решающий удар, говорится в статье британской The Telegraph.

Хотя президент РФ не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом российской агрессии, чтобы прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива, зверства россиян в Буче, тотальное уничтожение Волновахи, осада Мариуполя, включая авиаудар по драмтеатру, в результате которого погибли около 600 мирных жителей, и бомбардировки "Азовстали" заставили западный мир изменить мнение о России, отмечает издание.

Так, президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает полностью запретить импорт всей российской нефти в ЕС – неочищенной и очищенной. В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от российской нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".

Более того, рассматривается запрет европейским судам и компаниям оказывать РФ услуги при транспортировке ее нефти в третьи страны. Последствия такого решения будут немыслимыми для РФ, ведь она очень сильно зависит от экспорта нефти, на который в прошлом году приходилось 45% общего дохода.