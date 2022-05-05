Нефтяное эмбарго Евросоюза станет решающим ударом по российской военной машине британские СМИ
Пять пакетов санкций Запада не смогли остановить военную машину президента РФ Владимира Путина, однако ожидаемое нефтяное эмбарго России, похоже, способно нанести ей решающий удар, говорится в статье британской The Telegraph.
Хотя президент РФ не верил, что Запад сможет стать настолько объединенным перед лицом российской агрессии, чтобы прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива, зверства россиян в Буче, тотальное уничтожение Волновахи, осада Мариуполя, включая авиаудар по драмтеатру, в результате которого погибли около 600 мирных жителей, и бомбардировки "Азовстали" заставили западный мир изменить мнение о России, отмечает издание.
Так, президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает полностью запретить импорт всей российской нефти в ЕС – неочищенной и очищенной. В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от российской нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".
Более того, рассматривается запрет европейским судам и компаниям оказывать РФ услуги при транспортировке ее нефти в третьи страны. Последствия такого решения будут немыслимыми для РФ, ведь она очень сильно зависит от экспорта нефти, на который в прошлом году приходилось 45% общего дохода.