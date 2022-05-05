Батальон Калиновского: «Азовсталь» защищают и белорусы

На территории "Азовстали" в Мариуполе вместе с украинскими военными находится не менее пяти белорусов. Последний раз они выходили на связь четыре дня назад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Белсат".

Представитель белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, сформированного в Украине в марте 2022 года, Ян Мельников, заявил в эфире телеканала о том, что как минимум пять граждан Беларуси находятся на территории "Азовстали". Они помогают украинским военным защищать завод.

По его словам, в последний раз находящиеся на "Азовстали" белорусы выходили на связь четыре дня назад. "Они хорошо воюют и не только помогают удерживать оборону, но и совершают рейды навстречу противнику", - подчеркнул Мельников.