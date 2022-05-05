Российских снайперов взяли в плен в Харьковской области

«С начала войны Служба безопасности Украины ликвидировала более 140 диверсионно-разведывательных групп, разоблачила 4 тысяч коллаборантов, а также в Харьковской области взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции». Об этом говорится в сообщении службы.

Также отмечается, что в Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб России, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов украинской армии.

«К тому же в Сумской области на сотрудничестве с российскими военными разоблачены председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. В Киевской области задержали еще двух коллаборантов, которые способствовали расквартированию российских войск и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района», - отмечается в сообщении.