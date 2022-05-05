Премьер Финляндии: продолжать отношения с Россией, как прежде, не сможем

Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято в самое ближайшее время, заявила премьер-министр Санна Марин в интервью крупнейшей японской деловой газете Nikkei.

"Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", - цитирует ТАСС финского премьера.

Марин также выразила уверенность в том, что из-за ситуации в Украине Финляндия "больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде". Кроме того, страна в ближайшие месяцы сможет отказаться от российского ископаемого топлива, отметила Марин.