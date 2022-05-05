Поляки поддерживают ввод войск в Украину

Большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или Европейским союзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса лаборатории IBRiS, проведенного по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно опубликованным данным, 56,8 процента респондентов поддерживают ввод войск на украинскую территорию. Против высказались 32,5 процента опрошенных, 10,7 процента от ответа воздержались.

Отмечается, что мнения среди сторонников действующей власти страны и оппозиции распределились примерно одинаково — 63 и 64 процента соответственно. При этом чаще всего за участие Польши выступали граждане старше 30 лет, мужского пола и с высшим образованием.