Жителей Евлаха приобщают к классической музыке фото
В Евлахе на центральной площади состоялся торжественный концерт, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В концерте приняли участие солисты Азербайджанского государственного камерного оркестра под руководством народного артиста Фахраддина Керимова, а также известные исполнители.
Концерт классической музыки вызвал большой интерес в городе. Торжественное мероприятие прошло при участии главы Исполнительной власти города Евлах Анара Тагиева, руководителей различных госучреждений, представителей молодежи, ветеранов и общественности района.
На мероприятии, которое длилось более двух часов, была особо подчеркнута роль общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении независимого Азербайджана.