Боррель считает, что Евросоюз говорит с позиции силы

Евросоюз стал сильным геополитическим игроком, который принимает решения в военной и энергетической сферах, выходящие за рамки "регулирующих", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во Флоренции на форуме, посвященном будущему Европы.

"Я думаю, в этот момент Евросоюз ведет себя как геополитический игрок, принимая решения, в том числе в военной и энергетической областях, используя язык силы", - цитирует его ТАСС.

Глава евродипломатии выступил с утверждением, что ЕС "не сражается с Россией, но защищает Украину", а также не хочет наказывать российский народ.