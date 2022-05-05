Шмыгаль: Украина потеряла $600 млрд, Россия должна заплатить

«Основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги». Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Варшаве, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшний день около 300 миллиардов долларов российских активов заморожены.

«В целом, если брать еще и замороженные активы российских олигархов, это сумма около 500 млрд долларов», - сказал он, добавив, что по состоянию на сегодня убытки Украины от войны оцениваются в 600 млрд долларов без учета потерь на Донбассе и в Крыму.