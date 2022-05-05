Отставки Пашиняна не будет
Отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будет, написал заместитель руководителя аппарата премьер-министра РА Тарон Чахоян в Facebook.
Он отметил, что распространяющие ложные слухи об отставке премьера "скорее увидят собственный затылок, чем отставку" Пашиняна.
По словам Чахояна, Армения — не сирота, чтобы каждый год требовать отставки и проводить внеочередные выборы. Заместитель руководителя аппарата также добавил, что сторонники оппозиции вскоре разочаруются в своих кумирах.