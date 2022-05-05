Войну России против Украины назвали «величайшей катастрофой нашего времени»
Канцлер Германии Олаф Шольц считает войну России против Украины беспрецедентным событием, передает Deutsche Welle.
«Агрессия России против Украины - это величайшая катастрофа нашего времени», - заявил Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.
По словам канцлера, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.
Шольц отметил, что в России пошли на «умышленный выход из мирового сообщества», что казалось практически невозможным в XXI веке.