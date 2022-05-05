Офис Зеленского: НАТО и ЕС уже заинтересованы в членстве Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что после того, как украинские войска показали эффективность в борьбе с Россией, у НАТО и ЕС возникла заинтересованность в нахождении Украины в этих организациях. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Ермак подчеркнул, что риторика НАТО по поводу желания Финляндии, Швеции вступить в альянс доказала, что может быть по-другому и в вопросе вступления Украины в НАТО.

«Поэтому если завтра, послезавтра вовремя мы получим предложение, которое будет в интересах безопасности и будущего нашей страны, мы открыты к разным предложениям», - подчеркнул глава Офиса Зеленского.