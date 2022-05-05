Журналиста Невзорова заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал петербургского публициста и журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорова А. Г., обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», - сказали в суде.

Ранее Невзорова объявили в розыск в России, карточка с его данными была помещена в базу МВД РФ. Уголовное дело в отношении журналиста по статье «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» было возбуждено в марте 2022 года. Еще через месяц его признали иноагентом.