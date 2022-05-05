Евросоюз за десять недель выделил Украине 4 миллиарда евро

За последние десять недель Евросоюз предоставил Украине материальную поддержку на сумму 4 миллиарда евро (около 4,24 миллиарда долларов), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конгрессе, посвященном будущему единой Европы, который организовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что украинский конфликт является «больше чем стресс-тестом» для экономики ЕС. По ее словам, Киев «защищает украинские ценности». При этом фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз будет и в дальнейшем прибегать к санкциям, чтобы лишить Россию источников доходов и «повысить цену» за все происходящее с 24 февраля.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит дополнительно 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.