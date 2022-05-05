Украина ударила по Змеиному. Россия готовит эвакуацию погибших и раненых

На оккупированном Россией острове Змеиный после ударов беспилотников Bayraktar остаются погибшие и раненые российские военные. В связи с этим Россия готовит эвакуацию, сообщила информационно-консалтинговая компания Defense Express.

По данным издания, после ударов по позициям россиян на острове Змеиный российская сторона готовится к эвакуации раненых военнослужащих и тел погибших. Эвакуировать хотят морским путем. Предположительно операция пройдет под прикрытием самолетов Су-30СМ из состава 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота РФ. До этого Россия усилила воздушный контроль над островом с привлечением пары истребителей для круглосуточного дежурства.

2 мая украинские военные с помощью Bayraktar уничтожили два российских катера типа Раптор в районе острова Змеиный в Черном море. Предварительно другими ударами были уничтожены пункт управления и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". 3 мая Bayraktar накрыли командный пункт и боекомплект.