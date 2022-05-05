Азербайджанский спецназ проводит учения видео
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся тактико-специальные учения в воинских частях и подразделениях специального назначения.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, на труднодоступных горных и скалистых территориях спецназ проводит деятельность по разведке местности, горной подготовке и различным перемещениям.
Основной целью проведения специальных тактических учений является дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений специального назначения.