В России предлагают заблокировать «Википедию»

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась о блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия». В беседе с изданием Ura.ru она заявила, что вопрос о запрете ресурса обсуждался на комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Такой вопрос уже поднимался и будет дальше детально рассматриваться», — отметила депутат. По словам Бутиной, количество недостоверной информации на «Википедии» «достигло критической массы», при этом в поисковиках материалы ресурса выдаются в качестве приоритетных.

Депутат подчеркнула, что в отношении онлайн-энциклопедии необходимо принять меры, чтобы достоверные источники информации были приоритетными в поисковой выдаче в интернете. «Я посоветуюсь с коллегами по расследованию фактов, и мы примем консолидированное решение», — заключила она.