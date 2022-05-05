Медведев: Польша провозгласила раздел Украины

«Поляки провозгласили раздел Украины». Такое мнение в Telegram выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

По словам Медведева, Дуда выбрал подходящий повод для такого заявления.

«Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза добавил, что это «мнимое братство» не принесет украинцам ничего, кроме окончательной утраты своей государственности.