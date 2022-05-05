Оппозиция планирует парализовать Ереван массовыми акциями

Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, планирует парализовать Ереван массовыми акциями протеста, сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

"Завтра в 12:00 собираемся здесь и четырьмя большими группами начинаем акции неповиновения, чтобы лишить полицию возможности проводить задержания. Завтра мы парализуем Ереван", - сказал Сагателян, отметив, что в субботу состоится автопробег оппозиции в один из городов, чтобы поддержать сторонников в регионе.

По словам Сагателяна, цель оппозиции - увеличить число демонстрантов: "Пашинян уйдет в отставку, когда силовые структуры доложат ему, что больше не способны сохранить его власть. Этот день близок".