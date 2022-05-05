У Зеленского назвали страны, согласившиеся стать гарантами безопасности Украины

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал семь стран, согласившихся выступить гарантами безопасности страны, а также добавил, что хотел бы видеть Китай среди этих стран.

Он отметил, что многие из стратегических партнеров Украины уже заявили о том, что они готовы и хотят быть гарантами, а именно – США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Польша и Италия.

«У каждой страны есть своя история и политика. Мы на сегодня можем сказать, что хотели бы среди гарантов видеть и Китай, и Индию, и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран. Пока мы публично со стороны Китая не слышали об их готовности к такому разговору. Контакты, безусловно, есть», – отметил он в интервью РБК-Украина.