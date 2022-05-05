Армянский консул: «Армения отказывается от защиты Карабаха. Это смелый, но справедливый выбор»

Почетный консул Армении в Италии Пьетро Кучукян заявил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией спасет жизни людей, а нынешние протесты в Армении назвал абсурдными, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянское издание Il Sussidiario.

«К сожалению, Армения проиграла последнюю войну и должна это признать, в том числе и потому, что речь идет о спасении человеческих жизней, - считает консул. - Это мирное соглашение между двумя странами, которые находились в состоянии войны. Армения отказывается от защиты Карабаха, это смелый, но справедливый выбор».

По словам Кучукяна, «сохранение того, что еще можно спасти, является обязательным, когда вы проиграли войну».

«Дальнейшие потери недопустимы. В последнем конфликте погибли 4 тысячи молодых армян в стране с 3-миллионным населением. Это означает потерю почти целого поколения», - говорит он.

По мнению почетного консула, возмущение тех, кто считает, что мирное соглашение угрожает существованию Армении, надуманно.

«Если подписывается мирный договор, подписываются определенные условия, которые признают существование страны, с которой оно подписано, в данном случае Армении. Опасения кажутся мне надуманными. Это абсурдные протесты. Конечно, жаль, что мы проиграли войну, но так случилось».