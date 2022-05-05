Жулика-блогера Махмудова приговорили к 14 годам

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова, сообщает корреспондент haqqin.az.

На сегодняшнем заседании суда был зачитан приговор, согласно которому М.Махмудов осужден на 14 лет лишения свободы.

Напомним, известный в Баку аферист, ранее судимый за мошенничество, Максуд Махмудов долгие годы представлялся известным бизнесменом. В действительности же он промышлял обыкновенным жульничеством. Но каждый раз ему удавалось уходить от справедливого возмездия. Источники haqqin.az утверждают, что его спасал от правосудия уголовный розыск Ясамальской полиции. По информации, еще с 1990-х годов аферист входил в агентурную сеть полиции, и несколько лет назад он стал появляться на митингах оппозиции в ранге общественника-дружинника-полицая, помогая стражам порядка в разгоне несанкционированных акций. Однако внезапно он перешел на сторону оппозиции, сбежал в Украину и стал выступать с видеообращениями, обличая высокопоставленных чиновников своей родины. Позже, в июле 2021 года, жулика задержали и экстрадировали в Баку. В период следствия ему было предъявлено обвинение по статье о хищении предметов, представляющих особую ценность. По делу проходят 90 потерпевших.