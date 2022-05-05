Зеленский: Мариуполь замучили до смерти

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Chatham House - британскому Королевскому институту международных отношений, рассказав о ситуации в Мариуполе и заявив, что город «замучили до смерти».

«Эта бесчеловечность и жестокость - вот как российские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не военное мероприятие. Это пытка до смерти. Это терроризм и ненависть», - цитирует Зеленского MigNews.

По словам Зеленского, Мариуполь является «примером пыток и голода, используемых в качестве оружия войны».

Глава украинского государства подчеркнул, что страна нуждается в технике и оружии для прорыва блокады комбината «Азовсталь».