Сильный взрыв в центре Мадрида: ранены 17 человек

По меньшей мере 17 человек получили травмы из-за сильного взрыва, который произошел в доме одного из центральных районов Мадрида. Об этом сообщает городская служба экстренной помощи в Twitter.

Инцидент случился в элитном районе Саламанка, взрыв произошел в четырехэтажном жилом здании. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

В настоящее время улицы, ведущие к месту инцидента, полностью перекрыты правоохранителями. На месте происшествия работают около 100 медиков, полицейских и пожарных.