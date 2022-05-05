Google ввел очередной запрет для россиян

Компания Google запретила пользователям и разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, передает «Интерфакс».

«В соответствии с нашей работой по соблюдению санкций Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России начиная с 5 мая», - говорится в блоге компании.

Отмечается, что разработчики могут размещать в Google Play новые бесплатные приложения, а также обновлять существующие. Однако выкладывать платные уже не получится в связи с соблюдением компанией санкций.