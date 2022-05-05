Отдел информации 18:04

За гибелью шести причастных к газовому бизнесу олигархов в канун и после российского вторжения в Украину стоят российские спецслужбы. Об этом газете The New York Post заявили Андерс Аслунд, известный шведский экономист, автор книги «Клановый капитализм в России», и Джон О'Нил, американский писатель и автор недавно вышедшей книги «Танцовщица и дьявол: Сталин, Павлова и путь к Великой пандемии». Оба отмечают, что покушения на жизнь неугодных Кремлю были наиболее широко используемым методом советских ВЧК/ОГПУ/НКВД/КГБ еще со времен Сталина.

Напомним, что тела 53-летнего миллиардера Сергея Протасени, бывшего заместителя директора российской газовой компании «Новатэк», а также его супруги Натальи и 18-летней дочери Марии были обнаружены 19 апреля на вилле в районе Коста-Брава в Каталонии. И хотя по первоначальной версии полиции Протасеня, зарубив топором жену и дочь, покончил жизнь самоубийством, отпечатки его пальцев на орудии убийства обнаружены не были. Сын Протасени, 22-летний Федор, который в день инцидента находился во Франции, заявил, что его отец очень любил свою семью и на такое был просто неспособен. А накануне, 18 апреля, в Москве обнаружили тело олигарха и бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Авеева, обладателя состояния в 400 миллионов долларов, а также его жены Елены и 13-летней дочери. По данным полиции, олигарх вначале убил членов своей семьи, а затем покончил с собой. 24 марта в роскошной квартире в Нижнем Новгороде были обнаружены тела миллиардера Василия Мельникова, главы фармацевтического гиганта MedStom, его жены Галины и двух малолетних сыновей. Версия полиции всё та же - миллиардер убил членов своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом миллиардера обнаружили его прощальное письмо. Месяцем раньше, 25 февраля (спустя сутки после начала вторжения России в Украину), был найден мертвым на своей вилле под Санкт-Петербургом Александр Туляков, 61-летний бывший исполнительный директор «Газпрома». И здесь все тот же вердикт полиции - покончил жизнь самоубийством.

Спустя три дня в саду своего особняка в Суррее (Англия) было обнаружено тело украинского олигарха Михаила Уотфорда, сколотившего миллиардное состояние на газовом бизнесе в России. Британские полицейские, как и их российские коллеги, установили, что причиной смерти олигарха было самоубийство. И, наконец, 30 января, был найден мертвым в своем доме Леонид Шульман, бывший топ-менеджер «Газпрома». Естественно, тоже покончивший жизнь самоубийством. В интервью TheNewYorkPost Андерс Аслунд утверждает, что череда таинственных самоубийств российских олигархов представляется ему убийствами, за которыми стоит Кремль. «Идет серия физических устранений, и очень трудно найти того, кто этим занимается, - отметил Аслунд. - Но для меня все это выглядит как действия Кремля…» По словам Аслунда, ему стало известно из российских источников, что в конце 2021-го и в начале марта 2022 года ФСБ составила два списка, в которые вошли топ-менеджеры энергетической сферы страны. Спецслужба подозревала этих людей в том, что они передали в Украину конфиденциальную информацию о планируемом военном вторжении России, а также данные о финансировании секретных операций ГРУ в Украине. «Было приказано ликвидировать всех, - утверждает Аслунд. - Россия финансирует многие свои тайные операции через «Газпром» и «Газпромбанк», поскольку газовая сфера — это самый коррумпированный сектор в России. И менеджеры, которые там работают, знали все о тайном финансировании…» Экономист отметил, что еще со сталинских времен убийства неугодных были одним из наиболее распространенных методов советских, а позднее и российских спецслужб.