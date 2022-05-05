Российские олигархи поплатились жизнью за слив на Запад информации о вторжении в Украину? громкое расследование
За гибелью шести причастных к газовому бизнесу олигархов в канун и после российского вторжения в Украину стоят российские спецслужбы. Об этом газете The New York Post заявили Андерс Аслунд, известный шведский экономист, автор книги «Клановый капитализм в России», и Джон О'Нил, американский писатель и автор недавно вышедшей книги «Танцовщица и дьявол: Сталин, Павлова и путь к Великой пандемии».
Оба отмечают, что покушения на жизнь неугодных Кремлю были наиболее широко используемым методом советских ВЧК/ОГПУ/НКВД/КГБ еще со времен Сталина.
Напомним, что тела 53-летнего миллиардера Сергея Протасени, бывшего заместителя директора российской газовой компании «Новатэк», а также его супруги Натальи и 18-летней дочери Марии были обнаружены 19 апреля на вилле в районе Коста-Брава в Каталонии. И хотя по первоначальной версии полиции Протасеня, зарубив топором жену и дочь, покончил жизнь самоубийством, отпечатки его пальцев на орудии убийства обнаружены не были. Сын Протасени, 22-летний Федор, который в день инцидента находился во Франции, заявил, что его отец очень любил свою семью и на такое был просто неспособен.
А накануне, 18 апреля, в Москве обнаружили тело олигарха и бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Авеева, обладателя состояния в 400 миллионов долларов, а также его жены Елены и 13-летней дочери. По данным полиции, олигарх вначале убил членов своей семьи, а затем покончил с собой.
24 марта в роскошной квартире в Нижнем Новгороде были обнаружены тела миллиардера Василия Мельникова, главы фармацевтического гиганта MedStom, его жены Галины и двух малолетних сыновей. Версия полиции всё та же - миллиардер убил членов своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом миллиардера обнаружили его прощальное письмо.
Месяцем раньше, 25 февраля (спустя сутки после начала вторжения России в Украину), был найден мертвым на своей вилле под Санкт-Петербургом Александр Туляков, 61-летний бывший исполнительный директор «Газпрома». И здесь все тот же вердикт полиции - покончил жизнь самоубийством.
Спустя три дня в саду своего особняка в Суррее (Англия) было обнаружено тело украинского олигарха Михаила Уотфорда, сколотившего миллиардное состояние на газовом бизнесе в России. Британские полицейские, как и их российские коллеги, установили, что причиной смерти олигарха было самоубийство.
И, наконец, 30 января, был найден мертвым в своем доме Леонид Шульман, бывший топ-менеджер «Газпрома». Естественно, тоже покончивший жизнь самоубийством.
В интервью TheNewYorkPost Андерс Аслунд утверждает, что череда таинственных самоубийств российских олигархов представляется ему убийствами, за которыми стоит Кремль.
«Идет серия физических устранений, и очень трудно найти того, кто этим занимается, - отметил Аслунд. - Но для меня все это выглядит как действия Кремля…»
По словам Аслунда, ему стало известно из российских источников, что в конце 2021-го и в начале марта 2022 года ФСБ составила два списка, в которые вошли топ-менеджеры энергетической сферы страны. Спецслужба подозревала этих людей в том, что они передали в Украину конфиденциальную информацию о планируемом военном вторжении России, а также данные о финансировании секретных операций ГРУ в Украине.
«Было приказано ликвидировать всех, - утверждает Аслунд. - Россия финансирует многие свои тайные операции через «Газпром» и «Газпромбанк», поскольку газовая сфера — это самый коррумпированный сектор в России. И менеджеры, которые там работают, знали все о тайном финансировании…»
Экономист отметил, что еще со сталинских времен убийства неугодных были одним из наиболее распространенных методов советских, а позднее и российских спецслужб.
Такого же мнения придерживается и писатель Джон О'Нил.
«То, что мы видим сейчас, — это классическая тактика советских времен, - говорит писатель. - Сталин всегда искал и использовал пути тайной ликвидации людей, которые ему мешали. Именно по приказу Сталина в 1921 году была создана так называемая «Лаборатория №1», которая разрабатывала биологическое оружие и была соединена секретным подземным тоннелем непосредственно со штаб-квартирой ВЧК».
По словам Джона О'Нила, в современной России аналогичные покушения и отравления осуществляет секретная группа ГРУ, известная как «Военная часть 29155». Он напомнил, что именно эта группа отравила в Лондоне бежавшего на Запад полковника КГБ Сергея Скрипаля и его дочь.
The New York Post пишет также, что аналитический центр Варшавского института опубликовал на днях отчет, в котором, в частности, говорится, что сотрудники службы безопасности компании «Газпром» были замечены во всех местах, где имела место таинственная череда самоубийств.
Судя по всему, некоторые высокопоставленные чиновники Кремля пытались таким образом скрыть следы своих махинаций в государственных компаниях.