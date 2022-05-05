Канцлер Германии: Путин «не должен победить в преступной войне против Украины»

Президент России Владимир Путин «не должен победить в преступной агрессивной войне против Украины, и он не выиграет эту войну», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шольц в очередной раз подчеркнул солидарность правительства Германии с Украиной. «Мы оказываем Украине любую поддержку, которую можем оказать», включая поставки оружия, чтобы она могла защитить себя, подчеркнул глава правительства ФРГ.

Канцлер Германии уверен, что для Путина его «империалистическая и реваншистская идея силы и величия России значит больше, чем благополучие собственного народа».

Если Путину удастся достичь своих целей, возникнет реальное бесправие в мировом масштабе. «Уже по одной этой только этой причине Россия не должна взять верх», - заявил глава германского правительства.