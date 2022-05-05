Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, шестеро ранены. Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.

Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским, чтобы их эвакуировать с территории завода.

В результате обстрела один боец погиб, шестеро ранены.

В "Азове" отметили, что противник продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения.