Поклонская: Вопреки указанию Путина в Украине воюют солдаты-срочники
Бывший прокурор Крыма, заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская встретилась с матерями российских военнопленных. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Как утверждает Поклонская, вопреки указанию Путина в Украине до сих пор остаются российские солдаты-срочники.
«Сегодня встретилась с мамами военнопленных солдат и офицеров нашей армии. Много слёз, горя и надежда об одном: хоть бы сын был жив и вернулся домой. Были мамы, у которых сыновья проходили срочную службу, и вопреки указанию Верховного главнокомандующего Владимира Путина были отправлены в Украину. До сих пор оттуда не вернулись. Есть те, которые опасаются повторной отправки своих сыновей, проходящих срочную службу, в зону проведения военной спецоперации. В связи с этим мной подготовлено письмо в российскую прокуратуру с обращениями матерей по указанным вопросам», - написала она.