Пашинян концентрирует в своих руках и местную власть

Премьер-министр Армении может назначать временно исполняющих обязанности глав общин из числа членов Совета старейшин, сообщает «Новости Армения».

Проект соответствующих изменений в законе «О местном самоуправлении» был обсужден и принят на внеочередном заседании Национального собрания во втором и окончательном чтении.

Обсуждение и голосование прошли в ускоренном режиме.

Законодательные поправки поддержали 63 депутата. Депутаты от оппозиции на заседание не явились, так как участвуют в акциях протеста.