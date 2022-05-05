Председатель Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AGTA) Гошгар Тахмазли и министр сельского хозяйства Таджикистана Сади Каримзода провели встречу.

В пресс-службе AGTA сообщили, что, говоря о системе продовольственной безопасности Азербайджана, Гошгар Тахмазли отметил важные шаги, предпринятые для развития данной сферы, в частности использование инновационных решений.

Г.Тахмазли отметил важность двусторонних встреч для более эффективной организации процесса импорта-экспорта продовольствия между странами, расширения обмена опытом в области здоровья животных, растений и безопасности пищевых продуктов, а в целом обеспечения продовольственной безопасности.