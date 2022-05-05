Азербайджан и Таджикистан обсудили продовольственную безопасность фото
Председатель Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AGTA) Гошгар Тахмазли и министр сельского хозяйства Таджикистана Сади Каримзода провели встречу.
В пресс-службе AGTA сообщили, что, говоря о системе продовольственной безопасности Азербайджана, Гошгар Тахмазли отметил важные шаги, предпринятые для развития данной сферы, в частности использование инновационных решений.
Г.Тахмазли отметил важность двусторонних встреч для более эффективной организации процесса импорта-экспорта продовольствия между странами, расширения обмена опытом в области здоровья животных, растений и безопасности пищевых продуктов, а в целом обеспечения продовольственной безопасности.
Сади Каримзода выразил заинтересованность в расширении двусторонних отношений по всем направлениям, включая продовольственную безопасность, и поделился своим мнением о возможностях сотрудничества двух стран в этой сфере.
На встрече были подняты такие вопросы, как упрощение импортно-экспортных процессов. Была подчеркнута необходимость формирования рабочей группы для обеспечения более эффективной реализации вопросов, предусмотренных «Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии». Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с болезнями животных, а также обсудили опыт налаживания частной ветеринарной деятельности.