Оказавшиеся в сложной ситуации в Украине азербайджанцы доставлены на родину

Граждане Азербайджана, оказавшиеся в сложной ситуации в Украине, доставлены на родину. Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, 9 человек, вынужденных покинуть Украину в связи с ситуацией в стране, были доставлены из Херсонской области Украины в Москву, а из российской столицы – в Азербайджан.

Двое из них – граждане Украины, 7 – граждане Азербайджана.

Эвакуация соотечественников из зоны военных действий и гуманитарного кризиса, возращение их на родину осуществлялось за счет Азербайджана.