В Грузии сторонники Саакашвили протестуют против пыток экс-президента
В городе Рустави сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на демонстрацию под стенами тюрьмы, в которой содержится экс-глава государства, и потребовали его перевода в зарубежную клинику для прохождения курса лечения.
«Призываем руководство Грузии прекратить пытки (бывшего, – ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет», – цитирует РИА Новости участника протестной акции.
Ранее консилиум врачей при народном защитнике (обеспечивает соблюдение прав человека в стране) Грузии сообщил об ухудшении состояния Саакашвили, отметив, что в местах лишения свободы ему не смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Семья Саакашвили также настаивает на его переводе в зарубежную клинику.
В пенитенциарной службе Грузии последовательно опровергают данные об ухудшении состояния политика. В ведомстве сообщили, что Саакашвили находится «под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением».
В основанном бывшим грузинским лидером «Едином национальном движении» заявили о намерении продолжить акции протеста.
По их словам, следующая демонстрация должна пройти в пятницу вечером в Батуми.