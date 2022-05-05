В Грузии сторонники Саакашвили протестуют против пыток экс-президента

В городе Рустави сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на демонстрацию под стенами тюрьмы, в которой содержится экс-глава государства, и потребовали его перевода в зарубежную клинику для прохождения курса лечения.

«Призываем руководство Грузии прекратить пытки (бывшего, – ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет», – цитирует РИА Новости участника протестной акции.

Ранее консилиум врачей при народном защитнике (обеспечивает соблюдение прав человека в стране) Грузии сообщил об ухудшении состояния Саакашвили, отметив, что в местах лишения свободы ему не смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Семья Саакашвили также настаивает на его переводе в зарубежную клинику.