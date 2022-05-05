Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2021 году заработал свыше 26,5 млн рублей, что в 14 раз меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщается в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и двумя участками площадью 3 668 кв. м и 28 361 кв м. Как указано в документе, у главы Чечни, его жены и 11 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м. Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет.