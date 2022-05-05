На встрече председатель AQTA дал подробную информацию о развитии виноградарства и виноделия в Азербайджане, повышении безопасности и качества этой продукции, предпринимаемых в связи с этим широкомасштабных мерах и предстоящих задачах. Говоря о продвижении местного виноградного и винодельческого производства, повышении экспортного потенциала винодельческой продукции, Тахмазли отметил, что контроль за пищевой безопасностью винодельческой продукции осуществляется по результатам анализов, проведенных в соответствующих лабораториях AQTA. Гость также был проинформирован о том, что место производства вина и другой продукции, которые производились Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, длительное время фальсифицировалась с указанием страны происхождения - Армения, и эта продукция экспортировалась в Европейский союз.

Выразив сожаление по поводу произошедшего, генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко выразил уверенность в установлении эффективного сотрудничества с Азербайджаном и выразил уверенность, что эти отношения будут продолжать развиваться в ближайшие годы. Попросив предоставить его организации официальную информацию о фактах незаконного производства, продажи и экспорта вина и другой продукции на оккупированных территориях, гость сказал, что будут проведены переговоры с соответствующими международными, региональными агентствами и организациями.

Затем были обсуждены другие вопросы, касающиеся следующих этапов сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о реализации возможного сотрудничества в области разработки стандартов вин, организации тренингов и семинаров по повышению знаний и навыков специалистов, привлечении винодельческой продукции к лабораторному анализу. Приняты решения по участию сотрудников Агентства в разработке стандартов, представительству в комиссии Организации по разработке методов испытаний, присоединению Азербайджана к платформе электронных сертификатов и другим вопросам.