«Украина нанесет 9 мая удар по Крымскому мосту»

Есть информация, что Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть такая возможность и удачная операция могла бы способствовать моральному подъему страны. «Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», - сообщил он.

Слайдиньш отметил, что повреждение Крымского моста стало бы большим ударом для России, так как он используется для поставки резервов всему южному направлению.