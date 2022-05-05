Посла Британии вызвали в МИД России

«6 мая в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК, - указали в министерстве. – Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании».

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в пятницу в российское дипведомство, говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

«Распространение ограничительных мер на российских медиаоператоров и отдельных журналистов только лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, не более чем инструмент решения конъюнктурных задач», - отметили в дипведомстве.

Москва продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ о вызове в дипведомство посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.