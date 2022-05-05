Российская армия уничтожила более 150 украинских самолетов

Российские военные за время проведения «специальной военной операции» в Украине уничтожили более 150 самолетов, 112 вертолетов, а также почти 750 беспилотников, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс», - сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 2 867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1 345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 698 единиц специальной военной автомобильной техники.