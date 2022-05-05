В ходе очередного судебного заседания свидетельские показания дал Эльданиз Набиев , фермер из Имишли, рассказавший суду, что знал Вильяма Гаджиева только как главу исполнительной власти и личных контактов с ним не имел. Но при этом подтвердил, что давал взятки представителям исполнительной власти.

Суд также установил, что Гаджиев обирал малоимущих граждан, присваивая деньги, выделенные для них из бюджета Имишлинской исполнительной власти.

Стали известны новые подробности касательно «тарифов», установленных бывшим главой Исполнительной власти Имишлинского района Вильямом Гаджиевым. В частности, выяснилось: за получение в районе 500 гектаров земли ему платили 85.000 манатов, за оформление документов для магазина площадью 200 квадратных метров – 2.000 манатов.

«Я фермер, владеющий земельным участком, и суд в этой связи потребовал с меня справку, - рассказал, в частности, Эльданиз Набиев. – Но, когда я обратился за ней в исполнительную власть, сказали, что документ мне, конечно же, выдадут, но при этом намекнули, что придется раскошелиться. Словом, пришлось им «помочь» на 3.000 манатов. Денег, отмечу, с меня никто не требовал, просто намекнули…»

Другой свидетель, Фариз Алиев, заявил, что узнал о распределении земель в районе и обратился к исполнительной власти с просьбой выделить ему 500 гектаров земли.

«С этой просьбой я пришел к Рагиму, юристу, работающему в исполнительной власти, - рассказал Алиев. – Рагим ответил, что нужно сделать «денежный перевод» и направил меня к главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву, которому я отдал за 500 гектаров земли 80.000 манатов. А позже доплатил еще 5.000 за изменение целевого назначения своего участка».

Отвечая на вопросы сторон, свидетель ответил, что квитанцию об уплаченной сумме не получал, а сам платеж нотариально удостоверен не был.

Эльмар Керимов, защищающий интересы подсудимого, призвал суд принять меры против лиц, дающих взятки.

Забиль Бейбутов, свидетель, занимающийся в Имишлинском районе торговлей стройматериалами, сказал, что обращался в исполнительную власть за разрешением на строительство в собственном дворе.

«Пошел к архитектору в исполнительную власть, тот попросил документы. Посмотрел и сказал, что Вильяма Гаджиева на месте нет и подписаться некому. Позже к архитектору заглянул мой отец. Не знаю, сколько он заплатил, но разрешение ему выдали…» - сказал свидетель.

Отметим, что в показаниях, которые Забиль Бейбутов дал на следствие, он сказал, что за документы на магазин площадью 200 квадратных метров с него требовали 2.000 манатов. Когда это заявление озвучили в суде, Бейбутов его опроверг:

«Такого я не говорил. Сказал, что являюсь ветераном войны. Архитектор Назим попросил за документы тысячу манатов. Отец получил документы только после того, как заплатил».

Допрошенный в суде свидетель Ханкиши Балаев рассказал, что его дочь стояла в очереди на получение квартиры в Имишлинском районе.

«Я взял для неё трехкомнатную квартиру, - сказал свидетель. – За что в исполнительной власти с меня потребовали 20.000 манатов. Я отдал Джамилю 18.000, больше просто не было, после чего моя дочь получила квартиру».

Свидетель Мухаммед Гасымов, обратившийся к исполнительной власти за финансовой помощью, рассказал, что государство выделило ему 7.700 манатов, однако в исполнительной власти ему выдали только сто манатов.

Ровшан Намазов, торгующий мукой, рассказал, что обращался в исполнительную власть за разрешением на строительство объекта, за что с него потребовали 3.400 манатов.

Свидетель Фаиг Гасымов, обратившийся к исполнительной власти за помощью в лечении онкологически больного отца, также обращался за финансовой помощью, однако из выделенных ему 7.000 манатов получил только триста.

«Мне были очень нужны от трех до пяти тысяч манатов, мой отец нуждался в химиотерапии, дорогих препаратах, - рассказал на суде Фаиг Гасымов. – Когда я получил деньги, мне позвонил начальник финансового отдела Рагим Рагимов, который забрал у меня 6.700 манатов и оставил мне только триста».

«Помогла» исполнительная власть и свидетелю Вугару Гулиеву, оставив ему на лечение тяжелобольной жены только две сотни из выделенных 7.500 манатов.

Керим Алиев, занимающийся работами по озеленению в центре DOST, рассказал, что получал ежемесячно 237 манатов, имел зарплатную карту и трудится там до сих пор. Свидетель не подтвердил показания, данные на следствие, которому заявил, что подавал документы на трудоустройство и был принят на работу, однако зарплатную карту так и не получил.

Свидетель Мурад Мурадов заявил, что также сталкивался с чиновничьим беспределом:

«Обратился в местную службу занятости, где мне сказали, что работы нет, есть только один вариант заработать – отдавать 90 процентов с зарплаты, которую тебе будут выписывать. И я согласился. А что еще мне оставалось? Я человек небогатый…»

В конце заседания судья заявил, что четырнадцать свидетелей по уголовному делу не могут по разным причинам явиться в суд. Было решено либо огласить показания этих свидетелей, данных на следствии, либо вызвать их на суд повторно.

В этот момент Вильям Гаджиев потребовал с места вызвать на допрос всех свидетелей без исключения:

«Имеются серьезные противоречия, - заявил подсудимый. – Считаю, что допросить нужно всех».

Очередное судебное заседание назначено на 13 мая.